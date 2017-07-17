Şule İdil Dere'nin ölümünde 8 İBB yetkilisinin yargılanmasına izin yok

ŞULE İdil Dere’nin Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldürülmesiyle ilgili davada Bölge İdare Mahkemesi,yeterli bilgi ve belge mevcut değil diyerek bilirkişilerin asli kusurlu bulduğu İBB yöneticilerinin yargılanmasına izin vermedi.

PARKTA, YAYA YOLUNDA YÜRÜYORDU

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere, 12 Mayıs 2016da Yoğurtçu Parkında yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında yaya-bisiklet yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait bir hafriyat kamyonunun ezmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kurbağalıdere ıslah çalışması, İBBye bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılıyordu.



ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN YARGILANMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişinin müteselsilen sorumlu ve asli kusurlu bulduğu ve devlet memuru olan 11 İBB yetkilisinin soruşturulması için 9 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Valiliğine başvurdu. Valilik, İdilin ölümünden tam 1 yıl sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 8 üst düzey yetkilinin sorumlu olmadıkları gerekçesiyle yargılanmalarına izin vermezken, İBB çalışanı iki mühendis ve bir teknikerin sorumlu olduğuna karar vererek Savcılık tarafından soruşturulmasına izin vermişti. Aile İstanbul Valiliğinin bu kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz davası açtı.



ALT DÜZEYİN SORUŞTURULMASINA İZİN VAR, ÜST DÜZEYİN YOK



Bölge İdare Mahkemesi, Dere ailesinin itirazı ile haklarında soruşturma izni verilen İBB çalışanı iki mühendis ve bir teknikerin itirazlarını birlikte değerlendirdi. Mahkeme, 8 üst düzey İBB yetkilisinin soruşturulmasına izin vermeyen Valilik kararına itiraz eden Dere ailesini yeterli bilgi ve belgenin dosya muteviyatı itibariyle mevcut olmadığı gerekçesiyle reddetti. Ancak aynı kararda, karara itiraz eden 3 İBB personeli için ise yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibariyle mevcut olduğu yönünde karar vererek Valiliğin verdiği soruşturma iznine onay verdi.



AVUKAT ÖZVERİ: HUKUKA OLAN SAYGIYI RENCİDE EDEN BİR TUTUM



Dere ailesinin avukatı Murat Özveri tam bir hukuk skandalı olarak tanımladığı kararı şöyle değerlendirdi: Mahkeme aynı olayda, memur statüsündeki 3 kişi için yeterli şüphe var diyor, diğerleri için yoktur diyor. 3 kişi için olan, diğerleri için niye olmasın? Memurlarının sorumluluğu onların kariyerleri ile ilgili değil ki. Alt düzeydeki 3 mühendisi sorumlu tutacaksın, aynı vakada aynı sorumluluk zincirinde olan diğerlerini ise tutmayacaksın. Bu insanın hukuka olan saygısını rencide eden bir tutum. Avukat Özveri, Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını, gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.