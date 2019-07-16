Şule Çet’in öldüğü plazada biyolojik leke aranacak

Şule Çet'in düştüğü plaza katındaki biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde inceleme yapılacak

Şule Çet’in öldüğü plazada biyolojik leke aranacak
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GAZİ Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50’de plazanın 20’nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutuklu yargılandıkları davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan raporu sundu. Raporda, bir takım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü.

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