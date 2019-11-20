Şule Çet davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu!
Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.
GÜNDEM 20.11.2019, 11:45
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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