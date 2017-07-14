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Sulama kanalında deniz yatağı keyfi

Adanalı Göktürk Kara, kentin içerisinden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında deniz yatağına uzanıp, güneş gözlüğünü takıp, şarkı söyleyerek yaklaşık 8 kilometre keyif yaptı. Sulama kanalından çıkmadan önce vücudunu sabunlayıp banyo yapan Kara, deniz yatağıyla sulama kanalına girmenin çok farklı olduğunu belirterek, “Akıp gidiyoruz. Bazı zamanlar uyuyakalıyorum, insanlar beni limon atıp uyandırıyor” dedi

Sulama kanalında deniz yatağı keyfi

Adanalı Göktürk Kara, kentin içerisinden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında deniz yatağına uzanıp, güneş gözlüğünü takıp, şarkı söyleyerek yaklaşık 8 kilometre keyif yaptı. Sulama kanalından çıkmadan önce vücudunu sabunlayıp banyo yapan Kara, deniz yatağıyla sulama kanalına girmenin çok farklı olduğunu belirterek, “Akıp gidiyoruz. Bazı zamanlar uyuyakalıyorum, insanlar beni limon atıp uyandırıyor” dedi

14 Temmuz 2017 Cuma 12:56
Sulama kanalında deniz yatağı keyfi
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ADANA'DA hava sıcaklığı 36 dereceye nem oranı ise yüzde 85’lere ulaştı. Sıcak ve nemli hava nedeniyle maddi durumu iyi olanlar yayla ve denizlere giderken, maddi durumu kötü olanlar da tehlikeli olmasına rağmen DSİ’ye ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. 17 yaşındaki lise öğrencisi Göktürk Kara ise sulama kanalında alışılagelmiş bir yöntem dışında deniz yatağına uzanıp, güneş gözlüğünü takarak serinliyor.
Seyhan ilçesi Duygu Kafe mevkisinde sulama kanalına giren Kara, deniz yatağına uzanıp güneşlenip şarkı söyleyerek Öğretmenler Bulvarı'na kadar yaklaşık 8 kilometre boyunca sulama kanalında gidiyor. Kara, sulama kanalından çıkmadan önce ise sabunlanarak banyo yapıyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında sulama kanalının sürekli akan suyu içinde gitmeye devam eden Kara, bazı zamanlar uykuya daldığını söyledi.
“Kafama göre takılıyorum”

Deniz yatağıyla sulama kanalına girmenin çok zevkli olduğunu belirten Kara, “Valilik yasak koymuş, polisler gelip çıkartıyor biz yine giriyoruz yapacak bir şey yok. Yataksız olur mu. Kafamıza göreyiz, Akıp gidiyoruz. Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğime deli olup dünyaya kahrımı çektiririm ben. Kimse umurumda değil. Kendi kafama göre takılıyorum” dedi.

“Kanalda neşemizi buluyoruz”

Sulama kanalında deniz yatağıyla giderken bazı zamanlar uyuyakaldığını söyleyen Kara, “Geçtiğimiz gün yine yatmışım, güneş gözlüğünü takınca uyuyakalmışım. Bir baktım millet bana limon atıyor uyandırmaya çalışıyor. Sıcaktan bayılıyoruz. Biz kafayı tırlatmışız. Sıcak insanları bunaltıyor. Biz de kanalda neşemizi buluyoruz” diye konuştu.
“Kimse kanala girmesin”

Sulama kanalına girilmesini tavsiye etmeyen Kara, “Benim geçen sene arkadaşım kanalda boğuldu. Biz giriyoruz ama artık işi bilmişiz. Kimisi giriyor, insanın içerisinde korku oluyor, panik yaptığı an gidiyor. Kanal tehlikeli ama zevkli” yorumunda bulundu.
Göktürk Kara’yı deniz yatağıyla giderken gören Yaşar Ceylan isimli bir vatandaş ise, “Bu arkadaşın beynine güneş geçmiş. Adana burası olacak böyle şeyler. Millet başka mahallede hortumla geziyor. Ben bile günde 4 defa havuza atlıyorum” diye konuştu. 

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AdanaDeniz YatağıGöktürk KaraSulama Kanalı
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