Suikastçı hakkında şok bilgiler...

ANKARA'DA Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis memuru Mert Altıntaş’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında geçici görevle Diyarbakır’da olduğu öğrenildi. Altıntaş’a 2 gün izin veren dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer’in ise darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.



DARBE GİRİŞİMİ’NDE ALTINTAŞ’A İKİ GÜN İZİN VEREN DÖNEMİN MÜDÜRÜ FETÖ’DEN TUTUKLANMIŞ

Ölü olarak ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Altıntaş’ın, Temmuz ayında geçici görevle Diyarbakır’da bulunduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır’da bulunan Altıntaş’ın 16 Temmuz günü 2 gün izin alarak Ankara’ya gittiği belirtildi. 18 Temmuz gününe kadar izin alan Altıntaş’ın, Ankara Demetevler Mahallesi’nde bir evi adres gösterdiği ifade edildi. Darbe girişimi nedeniyle polislerin izinlerinin iptal edildiği dönemde Altıntaş’a 2 gün izin veren dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer’in ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.



SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIK YAPMIŞ

Öte yandan Çevik Kuvvet polisi Mert Altıntaş’ın, korkunç olayın meydana geldiği Çankaya Sanat Galerisi’nin hemen yanındaki otelde kaldığı ve burada da Rus Büyükelçi’ye düzenlediği saldırıya hazırlık yaptığı kaydedildi.

Büyükelçi’nin Sanat Galerisi’ne geleceği saati de bildiği öğrenilen Altıntaş’ın, birilerinden istihbarat almış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Mert Altıntaş’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturulan şüpheliler listesinde olduğu belirtilirken, 2012 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu sınavında kopya çektiği ve sınav sonrası polisliğe de bu şekilde girdiği belirtildi.



DARBE GİRİŞİMİ SONRASI ALDIĞI RAPORDA ÇARPICI AYRINTI

Suikastı düzenleyen Mert Altıntaş’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 16-18 Temmuz tarihlerini kapsayan 2 günlük rapor aldığı ifade edilirken, raporunda belirttiği ev adresinin Today’s Zaman muhabirine ait olduğu kaydedildi.

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