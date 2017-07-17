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Suikast davası sanığına 'dedikodu' tepkisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi

Suikast davası sanığına 'dedikodu' tepkisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:09
Suikast davası sanığına 'dedikodu' tepkisi...
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DURUŞMADA , taleplerini sunan darbeci askerlerden İsmail Yiğit’in şehit polis memurları Nedip Cengiz Eker ile Mehmet Çetin’in şehit olmasıyla ilgili iddialarda bulunması ve şaibe olduğunu ileri sürmesi Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk’in tepkisine yolaçtı

ANGELINE JOLIE’NİN 'WANTED’ FİLMİ SAVUNMA

Olay yerinde tekrar keşif yapılmasını isteyen Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı İsmail Yiğit, kendisine sinema sanatçısı Angeline Jolie’nin filmini, savunmasına dayanak yaptı. "Angeline Jolie’nin ’Wanted’ filmindeki gibi eğitim almadım. Bizim şehit polislerden Nedip Cengiz Eker’i öldürmemiz için çatıdan ya da balkondan ateş etmemiz lazımdı. Ama hiç yüksek yere çıkmadık. Ayrıca bizim bulunduğumuz yer ile şehit polis memuru arasında yüzde 25 oranında açı farkı var" dedi.

"SEN DAHA NEYİN DEDİKODUSUNU YAPIYORSUN"

İsmail Yiğit’in iki polisin şehit olmasındaki şaibenin hala kalkmadığını ileri sürmesi üzerine, sataşma olduğu için müdahale eden ve sert cevap veren Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk, "Dosyada iki tane kriminal rapor var. Ne şaibesi kardeşim. Ne şaibesinden bahsediyorsun. Nasıl bir delil istiyorsunuz. Ölüm olaylarında iki tane kesin delil olan maddi delil vardır. Otopsi rapordur, kriminal rapordur. Mehmet Çetin’in ölümüne neden olan kurşunun kalıntısında sanık Şükrü Seymen’in vücut kalıntısı bulundu. Nedip Cengiz Eker’in ölümüyle ilgili 18.10.2016 tarihinde uzmanlık raporu var. Ele geçirilen silahtan çıkan silahla hayatını kaybettiğine dair. Sen daha neyin dedikodusunu yapıyorsun" dedi.

O DA FETÖ’YÜ SUÇLADI

İfadesinin bu bölümünde İsmail Yiğit de FETÖ’yü suçladı. Kendilerini suçlayan bazı belgelerdeki çelişkileri de 'kripto’ denen FETÖ üyelerinin yapmış olabileceğini ileri sürdü. Şehitlerin ölümüne yönelik bilirkişi ifadesine de İsmail Yiğit’in tepki vermesi üzerine bu kez Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ araya girdi ve "O duruşmada, siz bizim pozisyonumuza bürünmek istediniz. Bizim yapacağımızı siz yapmaya kalktınız ve duruşma yarım kaldı. Biz gerektiği zamanda müdahalelerde bulunuruz. Siz işinize bakın. Duruşmada bilirkişiden bizler her türlü cevabı alacaktık. Ayrıca bilirkişi gayet soğuk kanlı cevaplar verdi" dedi.Yiğit, darbe girişimi sonrası aranırken Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bir marketler zincirinin güvenlik kamerasına takılmıştı. Yiğit'in, tatilci gibi davranarak üzerinde havlu ve şortla terlik ve bisküvi aldığı ve daha sonra marketten ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Yiğit bir süre sonra da yakalanmıştı.

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Son Güncelleme: 17.07.2017 17:12
Anahtar Kelimeler:
SuikastDavaDarbeSanıkFetö
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