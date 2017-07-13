Suç örgütüne operasyon: 28 kişi gözaltında

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Samsun merkez, Bafra ve 19 Mayıs İlçeleri ile İzmir'e eş zamanlı operasyon düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda 29 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında bir süre önce İstanbul'da tutuklanan suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in en yakın adamı olduğu öne sürülen Eyüp Atmaca ile 25 adamı Samsun merkez, Bafra ve 19 Mayıs İlçesi'nde 2 şüphli de İzmir'de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 Kalaşnikof marka tüfek, 1 uzi marka otomatik tüfek, 1 agram 2000 marka otomatik silah, 11 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kasatura, 6 antika tabanca, 1 kılıç ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 28 şüpheli hakkında 'silahlı suç örgütü kurmak' 'silahlı suç örgütünü yönetmek' ve 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.