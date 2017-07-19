Su tahliye çalışmaları gece boyunca sürdü

DÜN etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen Silivri Gümüşyaka'da selin vurduğu kıyı şeridinde sel suları kısmen çekildi. İtfaiye, İSKİ ve Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için gece boyunca çalıştı. Ekipler, Gümüşyaka Caddesi üzerindeki evlerin bahçelerindeki ve sokaklardaki suları vidanjörler yardımıyla otoyol kenarındaki giderlere boşalttı. Jandarma ekipleri ise sel baskının yaşandığı bölgede devriye attığı görüldü. Çalışmaların, suların tamamen çekilinceye kadar devam edileceği belirtildi.
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