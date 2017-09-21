Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesinde gerçekleşen olayda A.I.'nın (75) evinin bahçesinde ki su kuyunu temizlemek için uğraştığı sırada dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. Durumu fark eden yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Burada yapılan çalışmalarda A.I. su kuyusundan çıkartılarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen A.I. hayatını kaybetti.
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