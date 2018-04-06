Su kanalına düşen otomobilden böyle kurtuldu

KAZADA otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan su kanalından çıktı. Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan Taş idaresindeki otomobil, çakıl taşlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek suyla dolu kanala uçtu. Kazayı gören bir vatandaş, hemen suya girerek sürücü Hakan Taş’ı su dolu kanaldaki otomobilin içinden çıkardı.
Olay yerine 112 acil ekipleri sürücü Taş’ı hastaneye kaldırdı. Her hangi bir yara almayan sürücü daha sonra kaza yerine gelerek otomobilini su kanalından çıkartmak için uğraştı. Otomobil sürücüsü Taş, kazada burnu bile kanamazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayı gören Cuma Köse isimli bir vatandaş, “Ben kazayı gördükten sonra hemen halat yardımıyla suya girip sürücüyü çıkarttım. Sürücüyü sakinleştirdim ve kanalın içinde bulunan otomobilden çıkarttım” diye konuştu.
Kaza sonrası vinç ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil düştüğü su kanalından çıkartıldı.
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