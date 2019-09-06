Star Gazetesi'nin içinden Akşam'ın sayfaları çıktı
Bugün yayımlanan Star Gazetesi’nin içinde Akşam Gazetesi'nin 4. ve 17. sayfalarının yer aldığı görüldü.
GÜNDEM 06.09.2019, 15:48
Bugün yayımlanan Star Gazetesi'nin içinde Akşam Gazetesi'nin sayfalarının çıkması şaşkınlık yarattı. Medyaradar'ın haberine göre, Star alan okuyucular gazeteyi açtıklarında Akşam'ın 4. ve 17. sayfaları ile karşılaştı. Her iki gazetenin de TürkMedya'ya bağlı olduğu bilinse de teknik olarak, böyle bir karışıklığın mümkün olmadığı belirtiliyor. Rrotatiften geçen aynı kağıt yaprağının içinde iki gazeteden de sayfalar olması ancak matbaaya yollanan tasarımda iki gazetenin birbirine girmiş olmasıyla karışabilir.
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