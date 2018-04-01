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SPK'dan 17 internet sitesine erişim engeli! İşte tam liste

SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 17 internet sitesi hakkında erişimi engelleme kararı için hukuki işlemleri başlattı

SPK'dan 17 internet sitesine erişim engeli! İşte tam liste

SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 17 internet sitesi hakkında erişimi engelleme kararı için hukuki işlemleri başlattı

01 Nisan 2018 Pazar 13:11
SPK'dan 17 internet sitesine erişim engeli! İşte tam liste
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SERMAYE  Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 17 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İŞTE İŞLEM BAŞLATILAN SİTELER

SPK'nın haftalık bülteninde konu ile ilgili yer alan bilgilere göre Kurul, izinsiz işlem gerçekleştirdiği belirlenen xtrade.com, anadoluforex.com, capmbeu.com, karkapital.com, trade360.com, yatirimfx.com, markets53.com, cryptofx500.com, liberalfx.com, klasfx13.com, fbs-turkey.com, galafx3.com, lp.galafx3.com, avatradeturkish.com, adminmarkets2.com, limitforex4.com ve forekstur.com sitelerine erişim engeli için harekete geçti.

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Anahtar Kelimeler:
SpkForeksErişim
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