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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sözün bittiği yer!

Erzurum'da boncuk almaya gelen 12 yaşındaki E.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu için 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan 49 yaşındaki tuhafiyeci C.U.'nun aldığı ceza kızın tedaviyle 'psikolojisi düzeldi'ği için 10 yıl azaldı

Sözün bittiği yer!

Erzurum'da boncuk almaya gelen 12 yaşındaki E.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu için 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan 49 yaşındaki tuhafiyeci C.U.'nun aldığı ceza kızın tedaviyle 'psikolojisi düzeldi'ği için 10 yıl azaldı

19 Mart 2015 Perşembe 10:33
Sözün bittiği yer!
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TUTUKSUZ yargılanan C.U., 22 Şubat 2012 günü görülen karar duruşmasında 'ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi verilen kararı bozdu. Yagıtay, cinsel istismar eylemine ilişkin olarak mağdurenin beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunda 2 Kasım 2010 ve 13 Ocak 2012 günü alınan raporlarda, E.A.'nın tedavi sonucu şikayetlerinde kısmi düzelme olduğuna işaret edildi. Kararı bozup yeniden yerel mahkemeye gönderen Yargıtay'ın istemi üzerine yeniden rapor aldırıldı.Bu kez Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu E.A.'nın ruh sağlığının bozulmayıp, etkilendiğini bildirdi. Bunun üzerine 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararı C.U.'yu 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Milliyet
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Son Güncelleme: 19.03.2015 09:34
Anahtar Kelimeler:
Sözün Bittiği YerErzurumCinsel IstismarTedaviCeza
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