Sözleşmeli Öğretmenlik sonuçları... Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları belli oldu..

SÖZLEŞMELİ öğretmenlik atama sonuçları az önce resmi site üzerinden adaylara duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalıştırılmak üzere alınan 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen alımına ilişkin sonuçlar atama.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyuruldu. Adaylar sonuçlarını atama.meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ADAYLIK EĞİTİMİ SÜRECİ

Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, ilgili hükümler doğrultusunda adaylık eğitimine tabi tutulacak. Eğitim kurumu veya bölümün kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilecek.

İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre, il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erecek.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbarla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.



Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulacak ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacak. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmeyecek. Bu öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılacak. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri, takip eden yıl için de geçerli olacak. Bu süre 4 yılı geçemeyecek.