Sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün açıklanacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca öğretmen lik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, atama sonuçlarının "atama.meb.gov.tr" adresinden saat 16.30'da açıklanacağı kaydedildi.

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