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Sözleşmeli öğretmenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Sözleşmeli öğretmenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

24 Mart 2018 Cumartesi 07:28
Sözleşmeli öğretmenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
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SÖZLEŞMELİ Öğretmen Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinde yer alan, sözlü sınav konuları ve ağırlıklarında değişikliğe gidilerek, eğitim bilimleri ve genel kültür yüzde 20, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 20, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık yüzde 20, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 20 olarak belirlendi. 

İhtiyaç fazlası konumundaki sözleşmeli öğretmenler, il içinde veya şehir dışındaki okullarda görevlendirilecek 
Yapılan değişiklikle, ihtiyaç fazlası konumunda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak. Bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak. Bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliklerini kabul etmeyen öğretmenlerin sözleşmeleri sona erecek.

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