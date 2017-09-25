Sözcü gazetesine tahliye

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın şüphelilerinden gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mediha Olgun'un tahliyesini talep etti.

Savcının bu talebini görüşen Savcılığın tahliye talebini değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mediha Olgun'un, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Odatv’nin ulaştığı karara gerekçe olarak ise tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu gösterildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gazetenin bir diğer çalışanı gazeteci Gökmen Ulu halen cezaevinde bulunuyor.

İşte o karar: