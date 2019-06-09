Soylu'ya "Akıllı ol" diyen vatandaş konuştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'yu memleketi Trabzon'da "Akıllı ol" diye protesto eden Mehmet Ali Sivaz, hakkındaki iddialara cevap verdi.Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarını yalanlayan Sivaz, AK Parti'ye oy verdiğini ve Soylu ile de tokalaştığını anlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Trabzon Havalimanı'nda protesto eden Mehmet Ali Sivaz, yaşanan olayı ilk kez anlattı.

"TRABZONLULARA YAPILAN HAKARETE SES ÇIKARMAK İSTEDİM"

Medya Blok'ta yer alan habere göre; "Trabzon evladı olarak Trabzonlulara yapılan hakaretlerden dolayı ses çıkarmak istedim'" diyen Sivaz, "Ben herhangi bir parti üyesi değilim. Hatta geçmişte AK Parti'ye oy verdim. Ailem de halen AK Partili. Belediye seçimlerinde adamımıza oy verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş istediği adamı istediği yere getiriyorsa, hata varsa da akıllı ol diyebilmeli.'' açıklamasında bulundu.

SOYLU'NUN İDDİASINI YALANLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "O kişinin bağlantılarına ulaştık" sözlerine de cevap veren Sivaz, "Süleyman Soylu benimle ilgili bir bilgiye ulaşamaz. Basın üzerinden yalan, dolan, uydurma" dedi. Sivaz, bugüne kadar herhangi bir gözaltı durumunun da olmadığını ekledi.

"SOYLU'NUN BANA MESAJ ATMIŞLIĞI BİLE OLDU"

Sivaz geçmişte Süleyman Soylu ile tanıştığını belirten Sivaz, "Süleyman Soylu'yu ben geçmişte karşılaşan biriyim. Kendisiyle tokalaşan bir insanım. Kendisinin bana mesaj atmışlığı bile oldu." dedi.