Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz ile ilgili konuştu!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramının 2'inci gününde Arnavutköy'de Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Düzenlenen programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Teker teker hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi.

"KIYAMETİ KOPARACAKLARDI"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili olarak edepsizlik yapanlara gerekli cevabı verdiğini ve sözünün arkasında olduğunu söyledi. Soylu, "Bana Ekrem İmamoğlu'nun benden sonra geleceğini söylediler, aslında VIP'den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme gibi bir durumu söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler ve buradan geç demişler. Havalimanına partililer de gelmişler, orada toplanmışlar. İdari olarak partililerin de oraya gelme hakkı bulunmuyor. Yönetim de giremez, birkaç kişi gelip karşılar oradan alıp götürürler dışarıda ne yapılırsa yapılsın ona kimse karışamaz. Ben oradan çıkarken başladılar 'Her şey Güzel Olacak' diye bana doğru tezahürat yapmaya. Ben kendi memleketime geliyorum hem de ilk kez de geliyor değilim. O kalabalık arasından birisi mafyavari bir üslupla 'Akıllı ol Soylu' dedi. Yani sen bu işlere çok fazla karışma demek istiyor. Ben de bana söylediğini birkaç adım geçtikten sonra duydum ve ona doğru 'Artistlik yapma' deyip geçip gittim. Ama onların asıl olarak orada yapmak istediklerini yapsaydım kıyameti kopartacaklardı. Bu olaydan sonra ne terbiyesizliğim kaldı ne ahlaksızlığım kaldı yani ahlaksız olan ben miyim Allah'ınızı severseniz. Ben kendi hakkım olan yerden kendi memleketime geliyorum, orada edepli durması gereken adamlar, beni görünce edepsizlik yapıyorlar sataşıyorlar bende tek bir cümle söyledim sonuna kadar da arkasındayım. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato'dan geldim. Allah böyle siyaset nasip etmesin." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN NAMAZ HAKKINDA KONUŞTU

Süleyman Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlarla da değinerek ömründe namaz kılmayan, cami yolu bilmeyen herkesin konuştuğunu ifade etti. Soylu, "Namazı kıldıran hoca müftü vekilimiz, şaşırdı rükuya gideceğine secdeye gitti. Ben de hocanın arkasındayım, rükuya gidip 3 defa 'Sübhane Rabbiye'l-Azim' dedim hocayı uyardım hoca hemen kalktı. Sosyal medyada kıyamet koptu o aşağıya eğildi, o yukarıya. Ömründe namaz kılmayan adamlar, cami yolu bilmeyen adamlar hepsi konuşmaya başladı" diye konuştu.