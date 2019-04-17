Soylu'nun, İmamoğlu için Ali Koç'u aradığı iddiası

HABERTÜRK Gazetesi'nden Nagehan Alçı'nın "Bütün detaylarıyla maçlar öncesi tehdit telefonları iddiası" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: Ekrem İmamoğlu'nun pazar gecesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra bana açtığı telefonda dile getirdiği iddia iki gündür çok konuşuluyor. Ekrem Bey'in sözlerini yeniden hatırlatayım: "Beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar oldu. Kulüpleri arayıp tehdit ettiler. Hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye, 'İmamoğlu maça gelmesin' diye bir Bakan telefon açtı." Yazımda geçen Bakan'ın ismini muhabir arkadaşlarımız pazartesi günü İmamoğlu'na sordular. O da "Bunu kendisi açıklasın" diyerek isim vermedi. Peki ama kim bu Bakan? Böyle bir olay yaşandı mı? Tehdit edilen kulüp yöneticileri gerçekten var mı? Varsa, bu yöneticiler Ekrem İmamoğlu ile aldıkları telefonları paylaştılar mı? Açıkçası kimsenin gerçeklerin peşinde olmadığı, herkesin bulunduğu cepheye göre otomatik tavır takınarak hayatını sürdürdüğü şu günlerde zamanın ruhuna inat bu soruların peşine düştüm. Herkesin bildiği gibi benim de bir dünya görüşüm ve desteklediğim siyasi parti var. Fakat bu durum adaletten ayrılmadan objektif gerçekleri ortaya koyma arayışıma engel olamaz. Hikayenin bütün parçalarını birleştirmek için hem devlet bürokrasisinin tepelerinden hem spor dünyasından hem de siyasetten çok farklı kaynaklarla konuştum. Tahmin edersiniz ki bu bilgileri benimle isimlerini gizli tutmak kaydıyla paylaştılar. İşte size İmamoğlu'nun tehdit iddiası ile ilgili adım adım yaşananlar...

Cuma akşamı başlayan silsile

Bilindiği gibi Beşiktaş-Başakşehir maçının öncesinde cuma akşamı sosyal medyada, özellikle de bir semtimizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Son derece nahoş ve sosyal kutuplaşmayı azdıracak küfürlü-hakaretli görüntüler ortaya çıktı.Hem bu görüntüler hem de polis istihbarat birimlerinin geçtiğimiz haftasonuna dair raporları sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç'u aramış. İçişleri Bakanı olarak, kamu güvenliğinin yanısıra spor güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade ederek İmamoğlu'nun maça gelmesinin yaratabileceği riskleri hatırlatmış. Ardından da Koç'a, "Kendisini bu riskler konusunda uyarın bence" diye eklemiş.

Ali Koç, Can Bartu'nun cenazesinde İmamoğlu'na ne dedi?

Çok farklı kaynaklardan teyit ettirdiğim diğer bir bilgi, Ali Koç'un Bakan Soylu'ya "Ben Sayın İmamoğlu'nu bir gün önce Can Bartu'nun cenazesinde bu yönde uyardım ancak yine de maça geleceğini söyledi. İzin verirseniz bir de sizin aradığınızı ifade edeyim. Böylesi daha etkili olur" dediği yönünde. Bunun üzerine Soylu, Koç'a "Elbette iletebilirsiniz" yanıtını vermiş ve Ali Koç, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak bu görüşmeyi aktarmış. Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a yanıtı "Eğer bu tip kaygıları varsa Bakan Bey bizzat beni arasın Sayın Başkan" olmuş.