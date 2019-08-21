Soylu: Kürtler de 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfus artışıyla ilgili olarak "Ülkenin demografik yapısı değişecek" yönündeki iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu savunarak, "İlk geldikleri zaman 10-11 çocuk yapıyorlardı, şu anda 2 çocuk yapıyorlar. Kürtler de 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler" ifadelerini kullandı.Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına katılan Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtlamıştı.

"BEN BUNU TEHLİKELİ GÖRÜYORUM"

"Suriyeliler 10-15 yıl sonra ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturacak. Ülkenin demografisi değişecek, dolayısıyla ileride onlar üzerinden iç karışıklık çıkartılacak gibi çok farklı senaryolar dile getiriliyor. Bunlar sizi kaygılandırmıyor mu, bu konuyla ilgili devlet olarak siz ne yapıyorsunuz?" sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi: "Bunların hepsi spekülasyon. Korkutmaya yönelik spekülasyon, insani de değil. İşimiz yüzde 50'si de bu, göç. İlk geldikleri zaman Karadenizliler de 10-11 çocuk yapıyorlardı, şu anda 2 çocuk yapıyorlar. Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler. Yarın şehir yaşantısı onları da 2-3 çocuğa düşürecek. Bu simülasyonlar tamamen yurt dışında Avrupa'da, Almanya'da yaşanan o yabancı düşmanlığı cereyanının Türkiye'ye aktarılmasıdır. Ben bunu tehlikeli görüyorum, ben bunu ırkçılık görüyorum."

"TÜRKİYE'NİN GÖÇ STRATEJİSİ YOK" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç bizi etkilediği kadar, Avrupa'yı da etkileyecek. Bana şunu söylüyorlar, 'Açın kapıyı hepsi Avrupa'ya geçsin.' Ben açmak istiyorum ama bu sefer Türkiye göç yolu olur. Böyle bir şey yapamayız." dedi. Bakan Soylu, "Türkiye'nin göç stratejisi yok" şeklinde haksız bir eleştiri yapıldığını söyleyerek, Türkiye'nin dünyanın bütün ülkelerinden çok daha önemli ve iyi bir göç politikası olduğunu söyledi. Soylu, "Biz 2011'de ön bölgede kamplar kurduk, kendi ülkemizde kamplar kurduk, Suriye'den Türkiye'ye gelenlerin tamamını kayıt altına aldık. Yetmedi, tam 99 parametre, 59'u kesin yapılmak kaydıyla ikinci defa güncelledik. Biyometrik verileri dahil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belki yeni kimlik kartı almayanların biyometrik verileri yoktur, Suriyelilerin Türkiye'de tamamının biyometrik verileri vardır." diye konuştu.

DEVAM EDEN GÖÇ DALGASI

Bakan Soylu, Türkiye'ye göç sağanağının bitmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"450 bin kişi 2017 yılında geldi. 285 bin kişi 2018 yılında geldi. Şu ana kadar 70 bin kişi geldi. Bunların bir kısmı kaçak olarak geliyorlar. Biz bunların tamamını kayıt altına almak için kayıt altına almıyoruz. Kayıt altına alınmayan Suriyelilerin oranı var olanın içerisinde olsa olsa 50-60 bin civarındadır. Neden çok düşük, çünkü biz onun sağlık imkanını ortaya koyuyoruz. İnanın, bu çok teknik bir konudur. Bilenin değerlendirme yapması gereken bir konudur."Bunun sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını vurgulayan ve haftada ortalama bin 500, 2 bin kişinin de Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçtiğine işaret eden Soylu, "Bu bizi etkilediği kadar, Avrupa'yı da etkileyecek. Bana şunu söylüyorlar, 'Açın kapıyı hepsi Avrupa'ya geçsin.' Ben açmak istiyorum ama bu sefer Türkiye göç yolu olur. Böyle bir şey yapamayız. Böyle bir şey yaptığımız zaman buna terör gelir, uyuşturucu gelir, asayişsizlik olur. Onun için sınırlarımızda da çok önemli tedbirler alıyoruz. Hem elektronik tedbirler alıyoruz, hem fiziki tedbirler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ SURİYELİLER

Soylu İstanbul'daki kayıt dışı Suriyeliler ile ilgili de, "Türkiye'nin insan politikası devam edecek. Güvenli bölgeler oluştukça gönüllü geri dönenler olacaktır. Suriyeliler özelinde söylüyorum. Bizim bunları sınırdışı etmemiz mümkün değildir. Kayıtsız hiçbir Suriyeliyi sınırdışı etmemiz mümkün değil. Kayıtsız Suriyelileri kamplara alıyor, kayıtlarını yapıp arzu ettikleri vilayetlere gönderiyoruz. Gönüllü geri dönüşler var. 100'ün üzerindeki ülke insanlarının aktığı bir yerden bahsediyoruz. Şimdi biz İstanbul'da ne yapıyoruz? 20'sine kadar sayın valimiz İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Süre bitti ve biz bunu 30 Ekim'e kadar uzattık." diye konuştu.