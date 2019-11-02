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Soylu'dan yakalanan DEAŞ'lıların akıbeti için çok önemli açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yakalanan Hollanda vatandaşı DEAŞ'lılarla ilgili olarak sert ifadeler kullandı. Soylu, "Ben ne yapayım senin teröristini. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz." dedi.

GÜNDEM 02.11.2019, 13:48
Soylu'dan yakalanan DEAŞ'lıların akıbeti için çok önemli açıklama
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Türkiye'nin DEAŞ mensuplarının oteli olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz."

DEAŞ'LILARIN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI

"Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın", bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş."

AVRUPA ÜLKELERİNİN GÖÇ POLİTİKASI

"Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır."

#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu #DEAŞ
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