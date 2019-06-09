Soylu'dan Koç Holding'e yanıt

KOÇ Holding, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için özel uçak tahsis ettiklerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt vererek, duruma açıklık getirme zorunluluğu hissettikleri için utanç duyduklarını vurguladı. "İftiraların Süleyman Soylu'nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz" denilen açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu uçağı holding bünyesinde 1990’dan beri hizmet veren Setair aracılığı ile kiraladığı belirtildi. Açıklamada 3 Mart’ta AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım’ın da kendilerinden helikopter kiraladığının altı çizildi. İçişleri Bakanı Soylu ise Koç Holding’in açıklamasına sosyal medya hesabından "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz…" sözleriyle yanıt verdi.