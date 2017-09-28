Soylu'dan flaş FETÖ açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir yılda yaklaşık 68 bin 464 operasyon yaptık. Bunun 40 bini PKK, 25 bini FETÖ, 2 bin 109'u da DEAŞ'a yönelik operasyon.
Cezaevlerine düşen DEAŞ mensupları ve sempatizanlarıyla birebir mülakatlar yaptık. Mülakatlarda aslında Adalet Bakanlığıyla birlikte nasıl bir terör örgütüyle, nasıl bir mekanizmadan, dinamikten hareket eden bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı çözmeye çalıştık. Profil oluşturduk. Orada enteresan sonuçlar aldık. Bu enteresan sonuçları terörle mücadelemizde arkadaşlarımızla beraber kullanıyoruz." dedi.
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