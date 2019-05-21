Soylu: Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de Vilayetler Evi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Soylu, İstanbul'da 31 Mart'taki yerel seçimde sandıkların yüzde 10'unun açıldığını ve farkın 29 binden 13 bine indiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Seçimlerde ufak tefek eksiklikler, kaydırmalar, bilerek veya bilmeyerek yapılan ihmaller, bunlar söz konusu olur. Bu bir olur, 5 olur. Bunun 100'e yakın sandıkta bizim tesis edebildiğimiz... Binali Ağabey'in böyle birçok oyu bir taraftan bir tarafa nakledildi. Bu doğru bir iş değil. Bu hatalar da simetriktir. Hata buraya bir olursa, buraya da bir olur. İstatistiki olarak da böyledir. Geçersiz oyları sayıyorsunuz veya diğer oyları bazı yerlerde sayıyorsunuz. Buradan da 2 tarafa çıkacak birbirine müsavidir. Artı, eksi 2 olabilir, 3 olabilir, fazla olmaz. 29 binden 13 bine gelmesi esas itibarıyla hele yüzde 10'u sayıldığı zaman elbette ki... 'Buna itiraz etmeyin.' diyorlar. Niye itiraz etmeyelim? Biz kendi hakkımızı savunamazsak, milletin hakkını nasıl savunacağız. Millet nasıl buna itimat eder? İlk kez iptal edilmiyor ki. Bu büyük bir demokrasi meselesi." Sadece büyükşehir belediye seçimlerinin iptal edilmesine yönelik eleştirilere değinen Soylu, "Diyorlar ki, '4 oy pusulası var. Bunun bir tanesi niye iptal ediliyor da 3'ü iptal edilmiyor?' Basit. Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok. Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı. Saydırmadık. Bu itirazımızı reddettiler. Mesele oradaki oylar değil. Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar" diye konuştu.