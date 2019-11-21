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Söylenilenler doğru mu? Türkiye'nin konuştuğu iddiaya cevap verdi

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" yazısının ardından söz konusu gizli ismin kendisi olduğu öne sürülen Metin Feyzioğlu, son günlerde Türkiye'nin konuştuğu iddiaları "Ben CHP üyesi değilim ki" diyerek yalanladı.

GÜNDEM 21.11.2019, 16:16
Söylenilenler doğru mu? Türkiye'nin konuştuğu iddiaya cevap verdi
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TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Erzincan Barosu'nda yaptığı açıklamada, "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddiasını değerlendirerek, "FETÖ hesapları adımı yayıyor. Rahmi Turan benim adımı mı söylüyor? Tamamen algı operasyonu. Ben CHP üyesi değilim ki" diyerek Türkiye'nin son günlerde konuştuğu iddiayı yalanladı. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ün davetlisi olarak Erzincan'a giden TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu. Feyzioğlu daha sonra Erzincan Barosu'nda beraberindeki 4 ilin baro başkanıyla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BEN CHP ÜYESİ DEĞİLİM"

Feyzioğlu, gündeme düşen Rahmi Turan'ın "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddiasını değerlendirerek, "Rahmi Turan işte şok şok diye bir haber Cumhurbaşkanı bir CHP'liyi davet etti, dedi ki gel seni CHP genel başkanı yapayım. Bu CHP'li kim acaba, buyur söyle gazetecilik bunun söylemeyi gerektirir. Hemen üstünde de konuyla tamamen bağlantısız bir şekilde yargı reformunu Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanlığı ile iyi ilişkiler içerisinde çıkarttı ama Sözcü gazetesi yazarları hala yargılanıyor. Yargı reformu yargılamalar olmasın diye mi çıktı? Yargı reformu adil yargılama olsun diye çıktı. Bir bekle sonucunu gör. Dolayısıyla birbiriyle tamamen ilgisiz iki konuda yazılmış bir yazının iki parçasında bir yerinde adım geçiyor. Cumhurbaşkanı'nın Külliye'ye davet edip seni CHP Genel Başkanı yapalım dediği iddia edilen tabi ki ismim yok ama okuyan herkes yukarıda Metin Feyzioğlu ismi geçti ya işte o isim Metin Feyzioğlu. Şimdi hemen arkasından aynı dakikalarda FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya bir tweet atıyor. 'Bu kim acaba?' diye. Rahmi Bey'in yazısında Türkiye gündemi olmuyor. O tweet Türkiye'ye yayılıyor. Bir saat içerisinde arkadaşlarımız tespit ettiler binin üzerinde robot trol hesabı bu kişi Metin Feyzioğlu diye başlıyor. Ben CHP üyesi değilim arkadaşlar" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞEN HERKESİ DAHİL Mİ EDECEKSİNİZ?"

Feyzioğlu, "Yani bir tartışma yapılacaksa o tartışmanın konusu olan insanların öncelikle CHP'nin üyesi olması lazım. Metin Feyzioğlu ile ne alakası olabilir? Haber kanalları Metin Feyzioğlu'nu konuşuyor. Bu kişi Metin Feyzioğlu mu? Neden çünkü Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Cumhurbaşkanı ile görüşen herkesi dahil mi edeceksiniz? Amaç başka. Bu amaç şudur. Cumhurbaşkanı 'Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük senaryolar ve saldırılar karşısında Türkiye ittifakını oluşturmalıyız' dedi. Türkiye ittifakının oluşması noktasında da yargı reformu strateji belgesinin Türkiye Barolar Birliğinin tüm baroların ve toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımıyla hazırlanması bir şekilde sağlandı. Yargı reformu strateji belgesinin hazırlık süreci tüm Türkiye ittifakının nasıl gerçekleşebileceğinin bir emsalidir" dedi.

"CHP'NİN İÇİNDE NE OLUYOR, BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Feyzioğlu, CHP'nin iç meselerinin kendisini ilgilendirmediğini belirterek "Eğer ben şöyle mikron kadar buna niyeti olan bir insan olsaydım derdim ki Muharrem İnce gibi CHP'nin işine hiç kimse karışamaz. Bakın diyorum yazın. CHP'nin içinde ne oluyor, ne olacak beni ilgilendirmiyor. Net söylüyorum size. Çünkü ben siyaset yapmıyorum ve siyaset düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı kim olur, genel başkanı ne der, genel başkanı ne zaman değişir ya da başka bir siyasi partinin içinde ne olur bu benim meselem değil. Benim meselem olsa size derim ki Cumhurbaşkanı CHP'nin içine karışamaz. Ben bunu demiyorum. Bunu CHP'liler söylesin. Bu benim meselem değil. Herhalde en açık ispat budur. İsmimin bu işe karıştırılmasının sebebi de vatansever, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve terör örgütlerine mesafe koyan CHP'nin milyonlarca seçmeninin Metin Feyzioğlu'na öfke duyup onun söylediklerini, onun milli birlik çağrısının dinlenmemesini sağlamaktır. Dün bir algı operasyonu yürütülmüştür. Ama bu algı operasyonu diğer operasyonlar gibi şükürler olsun ters tepmiştir" diye konuştu.

#Rahmi Turan #CHP #Erdoğan #Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
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