Sosyal medyayı sallayan istifa! AK Parti açıklaması gündem yarattı

11. CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucusu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etti. Babacan istifasını duyurduğu metinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını kamuoyu ile paylaştı.14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, AK Parti hükümetlerinde 13 yıl boyunca ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Ali Babacan'ın istifa kararı ve yeni parti hazırlıklarına dair ilk resmi açıklmasını yapması sosyal medyayı da salladı. Ali Babacan'la ilgili gelişme hakkında birçok Twitter kullanıcısı yorum yağdırırken, gündemi sarsan karar kısa sürede TT olmayı başardı.