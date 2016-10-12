Sosyal medyayı salladı: Üniversite açıklama yaptı

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nin internet sitesindeki 10 kişilik yönetim kurulu listesinin sekizinde Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın fotoğrafı olması Twitter'da gündem oldu.

Sloganı "Gelişen ve Geliştiren Üniversite" olan Gümüşhane Üniversitesi'nde bu durum sosyal medyada çalkalanınca Günaydın'ın fotoğrafı siteden kaldırılırken yönetim kurulu listesindeki sekiz farklı yerdeki ismi durmaya devam etti.



Gümüşhane Üniversitesi olayla ilgili açıklama yaptı:

"Sosyal medya ortamında yapılan paylaşımlara bağlı olarak çeşitli ulusal ve yerel medya kuruluşlarında Gümüşhane Üniversitesi ile ilgili olmak üzere, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gerçeği yansıtmayan bazı haberlerin yayınlanmakta olduğu gözlenmektedir.

"TEK ADAM ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Gerçeği çarpıtan art niyetli paylaşımlara bağlı olarak sosyal medyada yer alan bir kısım yazışmanın ulusal ve yerel basında haber yapılması gerekçesiyle Gümüşhane Üniversitesi yönetim kurulu listesindeki Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın mevcut yönetim kurulu üyelikleri gündeme getirilmekte ve üniversitede “tek adam” algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

2547 Sayılı kanunun 15. maddesinde Üniversitelerin Yönetim Kurullarının nasıl oluşturulacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, Üniversite Yönetim Kurulumuz, Rektör Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN'ın başkanlığında fakülte dekanları ile senatoca seçilen “profesör” unvanındaki temsilcilerden oluşmaktadır. Fakülte dekanları ise Rektörün teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile profesör olan öğretim üyeleri arasından atanmaktadır.

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