Sosyal medyayı karıştıran avukata soruşturma!

İSTANBUL Barosu’na kayıtlı olan avukat Fatma Begüm Kaçmaz sosyal medya hesabından paylaştığı, “Avukatın bir günü” videosu ile tepkilerin odağı oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kaçmaz’ın lüks hayatını sergilemek için avukatlık mesleğini kullandığını söylerken bazıları ise bu tür videoların avukatlık mesleğinde etik olmadığını söyledi. Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Yönetim kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avukat Kaçmaz’ın meslekten ihraç edildiği iddialarına ilişkin Hürriyet Gazetesi’ne açıklama yapan Durakoğlu, “Disiplin kuruluna sevk edilip edilmemesi için soruşturma başlatıldı. İfadesi alınacak. İfadesi alındıktan sonra disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek” dedi. Avukat Fatma Begüm Kaçmaz ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Kaçmaz’ın sahibi olduğu hukuk bürosu da herhangi bir açıklama yapmadı.

38 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

Kaçmaz’ın yayınladığı 1 dakika 24 saniyelik videoda lüks otomobilinden inip adliyeye geldiği görülüyor. Kaçmaz duruşma salonunun önünde ise kameraya, “Evet duruşmamız bitti. Şansımıza erken bitti. Biliyorsunuz duruşmalar normalde çok uzun sürüyor. Bu arada küçük bir tavsiye, duruşmanızın olduğu günden bir gün önce mutlaka UYAP kontrolü yapın. Çünkü karşı taraf son dakika beyanı hazırlamış olabilir. Son dakika golü yememek için. Son bir şey daha var; duruşmadan yarım saat önce burada olmanızda fazda var. Yine son dakika sürprizlerini engellemek için” diyor.



Kaçmaz videonun sonunda ise şoförünün kapısını açtığı lüks aracına binerek adliyeden ayrılıyor. Sosyal medyayı aktif kullandığı görülen Kaçmaz’ı İnstagram hesabında 38 bin 700 kişi takip ediyor.