Sosyal medyayı çalkalayan iddia: İmamoğlu'na seçimi kazandırdı!

EKREM İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından Ülke TV'de yayınlanan programda Turgay Güler'in tepki çeken hareketleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'nu Ülke TV'deki programına konuk alarak sorduğu sorularla tepki çeken Turgay Güler sosyal medyada çok konuşuldu. Turgay Güler'in Ekrem İmamoğlu'nu programa davet ettikten sonra sık sık sözünü kesmesi ve söz hakkı vermemesi büyük tepki çekmişti. Güler'in ayrıca İmamoğlu'na özellikle provoke edici sorular sorması AK Parti seçmenini bile kızdırmıştı. Program sonrasında Turgay Güler'in Ekrem İmamoğlu'na oy kazandırdığı sosyal medya kullanıcıları tarafından iddia edilmişti.

"EKREM İMAMOĞLU'NA SEÇİMİ KAZANDIRDIN"

Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla birlikte Turgay Güler'in tepki çeken hareketleri yeniden gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun, Turgay Güler'in programındaki görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili birçok yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Turgay Güler, yaptığın programla Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdın." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ekrem İmamoğlu'nun zaferinde büyük emeği olan Turgay Güler senide unutmadık." yorumunu yaptı.

Sosyal medyada gündeme gelen Turgay Güler'e tepkiler şu şekilde: