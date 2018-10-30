Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafları yalanladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada donarak ölen askerlerin fotoğrafları olduğu iddia edilen kareleri yalanladı.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Dünyanın dört bir yanından turist yağıyor. Bu da bizim kırsala yoğun operasyonlarımız ve oluşturduğumuz alan baskıları sayesinde gerçekleşiyor. Ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde jandarmamızın, polis özel harekatımızın birlikte gerçekleştirdiği operasyonlarda, cumhurbaşkanımızın 'kesintisiz operasyon' talimatı çerçevesinde bütün bunlar gerçekleşiyor.

Bu başarıyı sahadaki kahramanlarımız, şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesinde başardık.

91 bin 197 PKK operasyonu, 38 bin 725 FETÖ operasyonu, DEAŞ'a yönelik ise 2 bin 483 operasyon yapıldı.

1451 PKK'lı, 40 da aşırı terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

113 lider kadrodan etkisiz hale getirildi. 132 PKK'lı aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, silah bıraktırılıp adaletin önüne çıkartıldı.

Örgütün içerisindeki koparabilme oranımız çok daha yüksek orana ulaştığını beyan etmek isterim.

TUNCELİ'DE DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Tunceli'de iki askerimizin şehadetiyle ilgili bir takım değerlendirmeler, yanlış bilgilendirmeler ortaya konuldu. Ve işin esası da hakikaten maalesef bazen basın yayın organları vasıtasıyla, bazen de sosyal medya vasıtasıyla hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu bir karmaşıklık yaşıyoruz.

Bazı hususları paylaşmak istiyorum. 26 Ekim 2018'de acı bir haber aldık. Terörle mücadele operasyonu faaliyeti esnasında gencecik iki kahramanımız hipotermi sebebiyle şehit olması, hem bizlerde toplumun her kesiminde vatandaşımızda derin üzüntü yarattı.

Bu mücadelede şehit vermiyor muyuz? Veriyoruz. Gazilerimiz yok mu? Varlar. Onları ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimizde yaptığımız görevin ne olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Peki sahaya gittiğimizde o gencecik evlatlarımızın inançlarını, mücadele azimlerini ve fedakârlıklarını, memlekete olan sadakatlerini ve terörü bitirme konusundaki kararlı iradeyi de görüyoruz.

Ve bütün bunlar aslında yol haritamızı çizmektedir. Ve teröre karşı kararlı bir mücadele yürütmemizi sağlamaktadır.

Tunceli bölgesi, PKK'nın en önemli etkinlik alanlarından birisiydi. "Biriydi" diyorum, dağ kadrosunun yüzde 75'ini etkisiz hale getirdik.