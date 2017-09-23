Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı!

NEVŞEHİR İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal paylaşım hesabından terör örgütü PKK’nın sözde bayrağını paylaşarak terör propagandası yaptığı belirlenen B.K. adlı şahıs çalıştığı inşaatta gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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