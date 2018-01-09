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Sosyal medyadan tanıştığı adam onu fena çarptı!

Bir evlilik sitesinde tanıştığı adam tarafından dolandırıldığını ileri süren Gönül İ. soluğu savcılıkta aldı. Evlilik vaadiyle maaşını verdiği ve kredi çektiği adamın borçlarını ödemediğini söyleyen genç kadın 110 bin liralık tazminat davası açtı

Sosyal medyadan tanıştığı adam onu fena çarptı!

Bir evlilik sitesinde tanıştığı adam tarafından dolandırıldığını ileri süren Gönül İ. soluğu savcılıkta aldı. Evlilik vaadiyle maaşını verdiği ve kredi çektiği adamın borçlarını ödemediğini söyleyen genç kadın 110 bin liralık tazminat davası açtı

09 Ocak 2018 Salı 08:50
Sosyal medyadan tanıştığı adam onu fena çarptı!
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İSTANBUL'DA yaşayan 30 yaşındaki Gönül İ., ‘Ciddi ilişki’ adı altında evlilik sitesine girerek Bekir N. isimli kişiyle tanışması hayatını kâbusa çevirdi. 9 ay önce arkadaş olduğu adamın kendini dolandırdığını söyleyen genç kadın, “Önce telefonla sonra yüzyüze görüşmeye başladık. Bana borç para verdiği arkadaşının parasını ödemediğini o yüzden de kredi kartlarını ödeyemediğini söyledi. Ben de bu süreçte ona maaşımı ve bankadaki paramı verdim. Yine benim kartımdan giyim ve ev eşyası aldı” dedi.

Bir süre sonra Bekir N.’nin kendisine bankadan 40 bin TL kredi çektirdiğini de anlatan Gönül İ., “Evlilik aşamasına geldiğimiz için düşünmeden kredi çektim. Ama taksitleri ödemedi. Parayı istediğimde ise ‘sen öde ben sana sona öderim. Artık beni arayıp sorma işyerime de gelme sonu kötü olur’ diye tehditlerde bulundu. Psikolojim bozuldu aileme durumu anlattım ama yine de ödeme yapmadı. Telefon numarasını ve evini değiştirdi. İşyerine de bir iki defa gittiğimde beni tersleyerek ‘hayatımla oynama, senin yüzünden işimi kaybedeceğim, buraya bir daha gelme’ gibi sözler söyleyerek beni kovdu” diye anlattı. Gönül İ. şikayet dilekçesinde Bekir N.’den, “Hakaret, tehdit ve dolandırıcılık” suçlarından hakkında dava açılarak hapisle cezalandırılmasını istedi...

Kaynak: Tolga Atar / Vatan

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