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Sosyal medyadan patladı! Bursa’da herkesin konuştuğu Rizeliler listesi

Sosyal medyada herkes bunun konuşuyor... Belediye’ye ait bir şirketin çalışan listesini paylaştı. Listede çalışanların hepsinin Rizeli olması dikkat çekti

Sosyal medyadan patladı! Bursa’da herkesin konuştuğu Rizeliler listesi

Sosyal medyada herkes bunun konuşuyor... Belediye’ye ait bir şirketin çalışan listesini paylaştı. Listede çalışanların hepsinin Rizeli olması dikkat çekti

24 Eylül 2017 Pazar 08:10
Sosyal medyadan patladı! Bursa’da herkesin konuştuğu Rizeliler listesi
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BURSALILAR, sosyal medya hesaplarından Belediye'ye ait bir şirketin çalışan listesini paylaştı. Listede çalışanların hepsinin Rizeli olması dikkat çekti.

Şirket çalışanlarının birçoğunun referansı ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü olan Ömer Yılmaz.

Bursa'nın çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı: “Referanslar kısmında ismi yer alan Ömer Yılmaz, Altepe'nin özel kalemi ve tahmin edeceğiniz gibi Rizeli… Yüzlerce dava sevdalısı genç Bursa'da ekmek peşinde iş ararken, kendi hemşeri ve aile fertlerine kolayca iş bulabildiği için Arkadaşı yürekten tebrik ediyor ve yılın özel kalemi yarışmasına aday gösteriyoruz…”

bursa

Bursa Kent Savunması ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Altepe ve hemşerileri” ifadeleriyle ironi yaparak “Bursa Büyükşehir Belediyesi Rizeli kardeşlerimizin işsizlik sorununa çözüm üretmiş. Recep Altepe ve hemşerileri” dedi.

bursakent

Bursa Büyükşehir Belediyesi daha önce Rize'deki Atatürk heykelinin kaldırılması sırasında gündeme gelmişti. AKP'li Rize Belediyesi ile AKP'li Bursa Belediyesi'nin Atatürk heykelini “ortak proje” ile söktüğü ortaya çıkmıştı.

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