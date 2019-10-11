Sosyal medyadan duyurdu! Sıla özür dileyip iptal etti
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Cuma ve Cumartesi günü yapacağı konserlerini iptal ettiğini duyurdu
ÜNLÜ Şarkıcı paylaşımında, "Çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
Sıla Gençoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;
"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Bilirsiniz; ben sanatın iyileştiricİ gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebekler, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca Coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum. Barış ve huzur dolu günlerin yakında olması dileğiyle.
Sevgi ve saygılarımla.
Sıla GENÇOĞLU"
Konserlerini iptal eden Sıla'ya sosyal medyadan yüzlerce destek mesajı geldi.
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