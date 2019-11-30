Sosyal medyada TT oldu! Rektör, öğretim görevlisini salondan kovdu

YALOVA Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda polemik yaşadığı aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e "Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık" dedi. Kayda alınıp, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Bunun üzerine açıklama yapan Sifil, "Kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim" dedi. Yalova'da, Yalova Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci'nin de katılımıyla Kulüpler Birliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda danışman eğitmenlerden biri olan Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde görevli Doç.Dr. Ebubekir Sifil, okulun kulüplere yardım etmediğini ileri sürdü. Bunun üzerine tepki gösteren Rektör Cebeci, Sifil'i hadsizlikle suçladı. Sifil'in, "Benim insanlarla nasıl ilişki kuracağıma siz karar veremezsiniz" diye karşılık vermesinin ardındanCebeci, "O zaman haddini bil, derhal lütfen dışarı çık" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Doç.Dr. Sifil salondan ayrılırken, yaşanan bu durum sosyal medyada gündem oluşturdu. Doç.Dr. Sifil'e destek mesajları yağarken, Rektör Prof. Dr. Cebeci ise istifaya davet edildi. Birçok Twitter kullanıcısı #SuatCebeciistifa etiketinde tweetler attı.