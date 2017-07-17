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Sosyal medyada tepki çeken heykel, Başkanı da kızdırdı

Konya’nın Akşehir İlçesi’ndeki dinlenme tesislerine konulan Nasreddin Hoca heykelleri tepki çekti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hoca figürünün ve isminin izinsiz kullanımının önüne geçmek için patent alacağız” dedi

Sosyal medyada tepki çeken heykel, Başkanı da kızdırdı

Konya’nın Akşehir İlçesi’ndeki dinlenme tesislerine konulan Nasreddin Hoca heykelleri tepki çekti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hoca figürünün ve isminin izinsiz kullanımının önüne geçmek için patent alacağız” dedi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:57
Sosyal medyada tepki çeken heykel, Başkanı da kızdırdı
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KONYA-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisine konulan ve Nasreddin Hoca’nın çanakla göle maya çalmasını tasvir eden heykel sosyal medyada tepkilere neden oldu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, heykelden bilgileri olduğunu belirterek, “Bu bizim için aslında üzücü bir durumdur. Bu figür Nasreddin Hoca’yı hokkabaz, hayatını şaka ve fıkralardan ibaret bir insan olarak görenlerin yaptığı saygısızlıklardan biridir. Nasreddin Hoca aslında hayatı fıkra ve mizahla yoğurup insanlara düşündürücü hikâyelerle anlatan değerli bir ilim, irfan insanıdır” diye konuştu. Bazı açılış ve organizasyonlarda Nasreddin Hoca gibi giyinenlerin de olduğuna dikkat çeken Akkaya, “Nasreddin Hoca figürünün, isminin izinsiz kullanılmasının önüne geçmek için patent çalışmamız sürüyor. Tamamladığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza göndereceğiz. Böylece bu tip ucube yapılar ve Nasreddin Hoca’mızın şahsiyetini küçültecek her faaliyetin önüne geçeceğiz” dedi.Aynı güzergâhtaki Kirazlı Bahçe dinlenme tesisinde elinde kiraz olan eşeğe ters binmiş Nasreddin Hoca heykelinin de vatandaşların tepkisine neden olduğu, tesis yöneticilerinin heykeli kaldırmayı düşündükleri belirtildi.Aynı güzergâhtaki Kirazlı Bahçe dinlenme tesisinde elinde kiraz olan eşeğe ters binmiş Nasreddin Hoca heykelinin de vatandaşların tepkisine neden olduğu, tesis yöneticilerinin heykeli kaldırmayı düşündükleri belirtildi.

‘BENİM İSMİME DE ZARAR VERİYOR’

Nasreddin Hoca heykelini yaptığı iddia edilen mimar Atıf Zengin ise “Tesisin mimarı benim ancak tesisin önünde bulunan o ucubeyi kim yaptı bilmiyorum. Benden fiyat istediler sonra pahalı bulup bana yaptırmadılar. Nasreddin Hoca’dan başka her şeye benzeyen o figür benim ismime de zarar veriyor” diye konuştu.İşletmeci Mehmet Ceylan ise bugüne kadar Nasreddin Hoca heykeliyle ilgili olumsuz bir tepki ya da şikâyet almadıklarını söyledi. İşletmenin 6’ncı kiracısı olduğunu, “Heykeli biz yaptırmadık ama bu konuyla ilgili üzerimize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız” dedi. Akşehir İlçesi çıkışındaki heykele tepki gösteren işkadını Saime Uzer, “Bu ne olduğu belli olmayan şeyin kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaAkşehirNasreddin Hoca HeykeliHeykelAkşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya
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