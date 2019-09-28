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Sosyal medyada paylaştılar! Çapa'daki çatlaklar isyan ettirdi

Fatih Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin sosyal medyada paylaştığı fakülte binasındaki çatlaklara ait görüntüler korkuttu.

GÜNDEM 27.09.2019, 10:46
Sosyal medyada paylaştılar! Çapa'daki çatlaklar isyan ettirdi
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İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, sosyal medyada çatlakların olduğu fakülte binasına ait fotoğraflar paylaştı.İstanbul, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan öğrenciler yetkilileri göreve çağırdı. Paylaşılan fotoğraflar ise korkuttu.

"TAŞLARIN DÜŞTÜĞÜ BİR BİNADA EĞİTİM GÖRÜYORUZ"

Deprem öncesinde binada çatlaklar oluşmaya başladığına ve sıvalarının döküldüğüne dikkat çeken öğrenciler, "Biz Çapa dişhekimliği öğrencileri bugün ne yapacağımızı bile bilmez halde kısa süren bu depremde gerçek paniği yaşadık, bunun nedeni deprem olmasa bile kolonların, taşların düştüğü bir binada eğitim görmemizdir" tepkisi gösterdi.Dün yaşanan deprem sonrası ise diş hekimliği fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlilerinin binayı boşalttığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

#sosyal medya #Çapa #Fatih Çapa #İstanbul #İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
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