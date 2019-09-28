Sosyal medyada gündem oldu! Türk Telekom kullanıcılarından haklı talep
Dün İstanbul'da yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem sonrası Türk Telekom kullanıcıları gece yarısına kadar hizmet alamadı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren kullanıcılar, Türk Telekom'un bu ay fatura almaması gerektiğini söyledi. Türk Telekom'a yapılan eleştiriler Twitter'da trend listesine girdi.
İSTANBUL'DA dün gerçekleşen ve büyük paniğe yol açan Silivri merkezli 5,8 şiddetindeki deprem sonrası ulaşım ağında aksamalar yaşandı. Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinden Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şebekelerinde sorunlar yaşandı. Vatandaşlar depremin hemen sonrası yakınlarına ulaşamadı. Çoğu kişi aramalarını WhatsApp üzerinden yaptı. Turkcell ve Vodafone hatlarında kısa süre sonra düzelme yaşansa da Türk Telekom kullananların sorunu gece yarısına kadar devam etti.
TWİTTER'DA TREND OLDU
Türk Telekom kullanıcıları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla operatörlerine eleştiri yağdırdı. Söz konusu eleştiriler sonrası yaşanan sıkıntı #Turktelekompismanlıktır hashtag'iyle Twitter'da trend oldu.
BU AY FATURA ALINMASIN TALEBİ
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda çoğu kişi "1 gün fatura geçse hattı kapatmayı biliyorsunuz. Fatura tutarını fazla göndermeyi biliyorsunuz. Saatlerdir çekmeyen şebekeyi nasıl telafi edeceksiniz?" paylaşımları yaparak Türk Telekom'un bu ay kullanıcılardan fatura almaması gerektiğini belirtti.
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|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
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|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
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|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
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|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
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|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
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|8
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|6
|8
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|6
|8
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|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2