Sosyal medyada gündem oldu! Türk Telekom kullanıcılarından haklı talep

İSTANBUL'DA dün gerçekleşen ve büyük paniğe yol açan Silivri merkezli 5,8 şiddetindeki deprem sonrası ulaşım ağında aksamalar yaşandı. Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinden Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şebekelerinde sorunlar yaşandı. Vatandaşlar depremin hemen sonrası yakınlarına ulaşamadı. Çoğu kişi aramalarını WhatsApp üzerinden yaptı. Turkcell ve Vodafone hatlarında kısa süre sonra düzelme yaşansa da Türk Telekom kullananların sorunu gece yarısına kadar devam etti.

TWİTTER'DA TREND OLDU

Türk Telekom kullanıcıları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla operatörlerine eleştiri yağdırdı. Söz konusu eleştiriler sonrası yaşanan sıkıntı #Turktelekompismanlıktır hashtag'iyle Twitter'da trend oldu.

BU AY FATURA ALINMASIN TALEBİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda çoğu kişi "1 gün fatura geçse hattı kapatmayı biliyorsunuz. Fatura tutarını fazla göndermeyi biliyorsunuz. Saatlerdir çekmeyen şebekeyi nasıl telafi edeceksiniz?" paylaşımları yaparak Türk Telekom'un bu ay kullanıcılardan fatura almaması gerektiğini belirtti.