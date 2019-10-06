Sosyal medyada büyük tepki çekmişti... Kimliği belli oldu, gözaltına alındı
Sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta yeni bir gelişme daha yaşandı
GÜNDEM 06.10.2019, 11:27 06.10.2019, 11:41
HÜRRİYET'TEN Musa Kesler'in haberine göre, hakkında gözaltı kararı çıkarılan görüntülerdeki dansöz bugün bulundu ve ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
O görüntülerdeki kadın 25 yaşındaki G.K... G.K ile birlikte düğünde olan diğer dansöz de gözaltına alındı.
Başka bir şehirde olduğu belirlenen diğer dansçı ise aranıyor. Dansözleri amca H.K’nın ayarladığı da belirlendi. H.K önceki gün gözaltına alınmıştı.
Soruşturma devam ediyor.
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