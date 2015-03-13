Sosyal medya Ali Babacan'ı konuşuyor

Merkez Bankası tartışmalarıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın "Sadece ve sadece MB'nin kur ile ilgili söylediklerine bakın, başka bir kurumun böyle bir kabiliyeti yok. Başka kurumlarımızda para politikasını analiz edebilecek adam yok ki" sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu

BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan’ın kur ve demokrasi konusunda yaptığı açıklamalar Türkiye gündemine oturdu. Babacan para politikalarıyla ilgili olarak tek adresin Merkez Bankası olduğunu belirterek, “Sadece ve sadece MB'nin kur ile söylediklerine bakın, başka bir kurumun böyle bir kabiliyeti yok. Başka kurumlarımızda para politikasını analiz edebilecek adam yok ki…" dedi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’ya yönelik bu destek açıklamasıyla birlikte sosyal medyada Ali Babacan konuşulmaya başlandı. 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde Twitter'da Ali Babacan ile ilgili bin 100 paylaşım yapıldı. Twitter'da trend listesine giren Babacan ile ilgili son bir hafta içerisinde ise 3 bin 800 adet tweet atıldığı gözlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.