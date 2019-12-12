Sosyal konut projesinde başvuru tarihi belli oldu!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 2020 kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacağını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız 240 ay taksitle konut sahibi olacak" dedi. 81 ilde 100 bin konutun yapımına başlanacağını duyuran Erdoğan, "Vatandaşlarımız aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 ay taksitle vatandaşlarımız konut sahibi olacak. Evler 1-1,5 yılda teslim edilecek. 2+1 daireler 85 metrekare, 3+1 daireler 100 metrekare olacak. Bu projenin toplam maliyeti 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor" dedi.
BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK-15 OCAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık'ta başlayacak, 15 Ocak'ta sona erecek" açıklamasını yaptı.
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