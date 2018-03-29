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Soruşturma açılan müezzin birinci kattan atladı

Zonguldak'ta saat 17.00 sıralarında, cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1'inci kata çıktı. M.A.E., burada kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı

Soruşturma açılan müezzin birinci kattan atladı

Zonguldak'ta saat 17.00 sıralarında, cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1'inci kata çıktı. M.A.E., burada kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı

29 Mart 2018 Perşembe 08:30
Soruşturma açılan müezzin birinci kattan atladı
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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralanan M.A.E., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMAYA SİNİRLENDİ
Haberi alan M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.

M.A.E.'nin intihar girişiminin öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, yarın savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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