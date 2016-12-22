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"Soruları cinler çaldı" diyerek kandırmışlar!

FETÖ bağlantılı askeri öğrencilerle bir dönem ilgilenen ve Tokat'taki soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, örgüt mensuplarının, askeri liselere giriş sınavlarının çalınması konusunda kendilerini "cinler çalmış" yalanıyla kandırdığını itiraf etti

"Soruları cinler çaldı" diyerek kandırmışlar!

FETÖ bağlantılı askeri öğrencilerle bir dönem ilgilenen ve Tokat'taki soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, örgüt mensuplarının, askeri liselere giriş sınavlarının çalınması konusunda kendilerini "cinler çalmış" yalanıyla kandırdığını itiraf etti

22 Aralık 2016 Perşembe 07:17
"Soruları cinler çaldı" diyerek kandırmışlar!
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TANIK ifadesinde "Bu çocukların bu kadar nasıl askeri sınavları kazanıp liselere girdiğini sorduğumda bana 'Fetullah Gülen'in cinlerle irtibatlı olduğunu, kasada bulunan soruların onlar vasıtasıyla çalınıp öğrencilere verildiğini' söylemişti" şeklinde konuştu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı askeri öğrencilerle bir dönem ilgilenen ve Tokat'taki soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, örgüt mensuplarının, askeri liselere giriş sınavlarının çalınması konusunda kendilerini "cinler çalmış" yalanıyla kandırdığı itirafında bulundu.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında tanık ifadeleriyle, terör örgütünün askeri yapılanması deşifre ediliyor. Bu kapsamda, örgütün askeri yapılanması ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.
Soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade veren bir tanık, 1990'lı yıllarda, askeri öğrencilerden "hücre evleri"ne gelmeyenler üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti.
Örgütün genel çalışma şekli gereği, 1986 yılında Işıklar Askeri Lisesinde çok fazla olan öğrencilerin hepsinin bir görevliye teslim edilemeyeceğini belirten tanık, "Bu dönem girenlerin bir kısmını ben takip etmiştim. Mutlaka yapı içerisinde aynı dönemde benim gibi askeri öğrencileri takiple görevli başkaları da vardır çünkü yapı belli sayıdan fazlasını tedbir amacıyla bir kişiye teslim etmez." ifadesini kullandı.
Bursa'nın gemlik ilçesinde örgüt evinde kalırken 1990 yılında askeri lise öğrencilerinden sorumlu M.Ş. ile görüşme yaptığını bildiren tanık, şu bilgileri verdi:
"Bir konuşmamızda, bu çocukların bu kadar nasıl askeri sınavları kazanıp liselere girdiğini sorduğumda bana 'Fetullah Gülen'in cinlerle irtibatlı olduğunu, kasada bulunan soruların onlar vasıtasıyla çalınıp öğrencilere verildiğini' söylemişti. Ben de bu durumu kendimdeki dini bilgilere göre çünkü Kur'an-ı Kerim'de Süleyman peygamberin cinleri istihdam ettiğini bildiğim için, Fetullah Gülen'in de üst düzey bir dini bilgi sahibi olarak aynı şekilde cinleri kullanabileceğini düşünmüş ve kendimce olayı bu şekilde rasyonalize etmiştim."
Tanık, 1991 yılında Ankara'ya geldiğinde M.Ş. ile bir ev tutup burada yaşamaya başladıklarını belirterek, "Kara Harp Okulu öğrencilerini takip ediyorduk. Hafta içi okula gidip hafta sonları da evde öğrencilerle buluşup yapının istediği şeyleri onlara anlatıyorduk." dedi.
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