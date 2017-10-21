Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
banner468

Soruları çalıp MİT’e sızmışlar

Devletin kılcal damarlarına sızmak için kurumların sınav sorularını çalan FETÖ’nün, 2010 KPSS ile MİT’e sızdığı belirlendi

Soruları çalıp MİT’e sızmışlar

Devletin kılcal damarlarına sızmak için kurumların sınav sorularını çalan FETÖ’nün, 2010 KPSS ile MİT’e sızdığı belirlendi

21 Ekim 2017 Cumartesi 11:55
Soruları çalıp MİT’e sızmışlar
banner404

FETÖ’nün en mahrem birimlerinden birisi olan MİT yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt elemanlarının 2010 KPSS’den aldıkları puanlarla yerleştikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açıldı.
Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan haberde, MİT Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı’nda İstihbarat Uzman yardımcısı olarak çalışan şüpheli Eftal D.’nin de 100 üzerinden 99 puan aldığı tespit edildiği kaydedildi. Örgüt içerisinde Abdullah kod adını kullanan Eftal D.’nin ayrıca örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirlendi.
MİT Antalya Bölge Daire Başkanlığı’nda görevliyken 2010 yılında faaliyete geçirilen Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı’na atanan İsmail K’nın ise 2010 yılında KPSS’den 93 puan alarak kuruma yerleştiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu da aktarıldı. FETÖ’nün mülkiye imamı olan Mahmut Akpınar’ın uzaktan akrabası olduğuna dikkat çekildi. MİT Açık Kaynaklar Daire Başkanlığında görev yapan ByLock kullanıcısı şüpheli Şenol A.’nın Eğitim Bilimleri alanında 120 sorunun 117’sine doğru cevap verdiği kaydedildi.
2010 yılında girdiği KPSS sınavıyla MİT’e giren şüpheli Ömer Faruk U’nun ise daha önce FETÖ’ye ait Bank Asya’da çalıştığı ortaya çıktı. Ömer Faruk U.’nun ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
MİT Van Bölge Daire Başkanlığı’nda çalışan Rıza S’nin 2010 KPSS’den 90 puan alarak teşkilata girdiği, eşi Fatma S.’nin da MİT’te tercüman olarak çalıştığı 15 Temmuz sonrası ihraç edildiği belirtildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöKPSSMit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gördükleri canlı karşısında şaşıp kaldılar
Gördükleri canlı karşısında şaşıp kaldılar
Mehmetçik hainlerin kış üslenmesini imha etti!
Mehmetçik hainlerin kış üslenmesini imha etti!
Putin ile Erdoğan arasında flaş görüşme!
Putin ile Erdoğan arasında flaş görüşme!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim