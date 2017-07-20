Şortlu kızı darp eden saldırgan hakkındaki iddianame kabul edildi

MİNİBÜSTE şortlu üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunan tutuklu Ercan Kızılateş hakkında, "Cebir ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.Pendik'te 14 Haziran tarihinde minibüste şortlu Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunan Ercan Kızılateş hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi. Kızılateş, 15 Ağustos tarihinde hakim huzuruna çıkacak.CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN DA CEZALANDIRILACAKSoruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Yıldız tarafından hazırlanan iddianamede Kızılateş hakkında, "Cebir ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçları ile birlikte, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan da ceza istendi.'SİZİN BU GİYİM TARZINIZ...'Müşteki Asena Melisa Sağlam'ın, 14 Haziran 2014 tarihinde Pendik'te 14.50 sıralarında şüpheli Ercan Kızılateş'in de içinde bulunduğu yolcu minibüsüne bindiği ve Kızılateş'in önündeki tekli koltuğa oturduğu anlatılan iddianamede, "Ercan Kızılateş müşteki Asena Melisa Sağlam'a hitaben, 'Ne biçim kıyafet, ramazanda böyle giyilir mi' dediği, Asena Melisa Sağlam'ın da Ercan Kızılateş'e hitaben, 'Sen bakmayabilirsin bana, nefis denen bir şey var, nefsine engel olabilirsin' dediği, Kızılateş'in de, 'Evet, haklısın, insanda nefis denen bir şey var. İnsan bazen nefsine hakim olamıyor. Sizin bu giyim tarzınız nefsimizi tahrik etti' dediği, Asena Melisa Sağlam'ın kulaklığını başına takarak Ercan ile konuşmadığı, biraz zaman geçtikten sonra, minibüsteki kamera saatine göre 15.08.19'da Ercan'ın elleriyle Asena Melisa Sağlam'ın saçlarını okşadığı, daha sonra ayağa kalkıp yüzüne tokat attığı, Asena Melisa'nın tokat yemesi üzerine Ercan'ın üzerine geldiği, Ercan'ın da Asena Melisa'nın boğazından tutup sıktığı, sağ eliyle vücudunun sağ tarafını tuttuğu, daha sonra minibüsten inerek olay yerinden uzaklaştığı" anlatıldı.

11 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Yapılan soruşturma kapsamında şüpheli Ercan Kızılateş'in müşteki Asena Melisa Sağlam'ın saçlarını okşamakla, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" da işlediği ifade edilen iddianamede, Kızılateş hakkında, "Cebir ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

15 AĞUSTOS'TA HAKİM HUZURUNA ÇIKACAK

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek 15 Ağustos'a duruşma günü verdi.Savcı Mehmet Ali Yıldız, tarafların karşılıklı şikayeti üzerine hem Melisa Sağlam hem de Ercan Kızılateş hakkında, "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU ?

Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şort giydiği gerekçesi ile Asena Melisa Sağlam'a saldırdığı öne sürülen Ercan Kızılateş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış, ancak hakkında, "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu için cezaevine gönderilmişti. Savcılığın itirazı üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde yeniden hakim huzuruna çıkarılan Kızılateş, bu kez Sağlam'a saldırı suçundan da tutuklandı.