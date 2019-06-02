Sorduğu soru olay yaratmıştı! Görüntü de soru da bambaşka çıktı

ATV'de yayınlanan sahur programında Nihat Hatipoğlu'na namaz sorusu soran Tıp öğrencisi sosyal medyaya damga vurmuştu. Ancak çok konuşulan sorunun geçen yılki programda sorulduğu ortaya çıktı.

Sorduğu soru olay yaratmıştı! Görüntü de soru da bambaşka çıktı
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ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sahur programında namaz sorusu iddiası sosyal medya üzerinde gündem oldu. Sosyal medya üzerinde yayılan fotoğrafın aslı ortaya çıktı.

"AMELİYATI BIRAKIP NAMAZ KILMAK SEVAP MI?"

Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından Nihat Hatipoğlu 'na sahur programında sorulduğu belirtilen namaz sorusu sosyal medya üzerinde gündem oldu. Soruda Tıp öğrencisinin ameliyat yaparken namaz vakti girince ameliyatı bırakıp namaz kılmanın daha sevap olup olmadığını sordu. 

GÖRÜNTÜNÜN ASLI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya üzerinde binlerce kişinin paylaşıp tepki gösterdiği sorunun aslı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Nihat Hatipoğlu programına katıldığı öğrenilen bu vatandaşın abdest ile ilgili normal bir soru sorduğu öğrenildi.

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