Sonbaharda Bursa sahillerinde gün batımı böyle görüntülendi

BURSA'NIN en önemli sahil ilçelerinden biri olan Gemlik’te güneşin batışı görsel bir şölen oluşturarak, insanları hayran bırakıyor. Olta balıkçılarının akşam saatlerinde iskelede balık tutmaları da bu güzel manzaraya katkı sağlıyor. Sofralık zeytini, sanayisi, yaz turizmi ile ön plana çıkan Gemlik, Marmara'da görülmesi gereken yerler arasında ilk sıraları alıyor.
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