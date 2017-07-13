Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Son yirmi yılın en şiddetlisi

Kuzey Kore açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 5,9. Deprem, 20 yıldan uzun süredir Kuzey Kore açıklarında Japon Denizi'nde meydana gelen en şiddetli sarsıntı. Depremin ardından sarsıntının sebebinin Kuzey Kore'nin son dönemlerde artan nükleer denemeleri olduğu iddiası gündeme geldi

Son yirmi yılın en şiddetlisi

Kuzey Kore açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 5,9. Deprem, 20 yıldan uzun süredir Kuzey Kore açıklarında Japon Denizi'nde meydana gelen en şiddetli sarsıntı. Depremin ardından sarsıntının sebebinin Kuzey Kore'nin son dönemlerde artan nükleer denemeleri olduğu iddiası gündeme geldi

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:43
Son yirmi yılın en şiddetlisi
banner404

GÜNEY Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Kuzey  Kore'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre  derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi se depremin büyüklüğünü 5,9  olarak açıkladı.

Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir  Kuzey Kore'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna  dikkati çekti.

USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Kuzey  Kore'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığı iddialarına ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu,  doğal bir deprem" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Ekim 2006'da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3,  Mayıs 2009'da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak  2016'dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti.  Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

Güney Kore, son olarak eylül ayında Pyongyang yönetiminin yaptığı en  büyük nükleer deneme olan, 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde  bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DepremKuzey KoreJapon DeniziNükleer Deneme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim