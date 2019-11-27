Son seçim anketine yeni kurulacak partiler damga vurdu

ERKEN seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken Ada Araştırma şirketinin "Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

AK PARTİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

26 ili kapsayan araştırmada katılımcıların yüzde 41,9'u tercihini AK Parti'den yana kullanırken, CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 21,3'te kaldı.

Aynı ankette diğer partilerin oy oranı şöyle;

- MHP: Yüzde 8,4

- İYİ Parti: Yüzde 7,5

- HDP: Yüzde 7,5

- Saadet Parti: Yüzde 2,3

YENİ KURULACAK PARTİLER YÜZDE 9,2 SEVİYESİNDE

Ankette dikkat çeken bir diğer detay da yeni kurulacak partiler oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 9,2'lik yarın milletvekili seçimi olsa tercihini yeni kurulacak partilerden yana kullanacağını ifade etti.